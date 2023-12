Xavi mantiene su positivismo ante la situación del Barcelona

ESPAÑA – El estratega culé confía en que se pueda salir de la mala racha.

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, compareció en conferencia de prensa previo al partido de hoy contra el Valencia, en el que intentará dejar atrás los últimos resultados e ir recuperando terreno en la tabla de La Liga.

«Estoy muy bien, estoy positivo. Creo más que nunca en el proyecto y en los jugadores… hay mucha unión con el presidente Laporta, con Deco, con Márquez… pero a la primera curva la gente se baja del barco», dijo.

«¿Si los jugadores están comprometidos con el proyecto? totalmente. Si no, me bajaría. Desde dentro estamos muy unidos. A trabajar», agregó con optimismo el técnico de los blaugranas.

Sobre el apoyo de la directiva aseguró: «No me siento solo, en absoluto. Laporta no me ha fallado nunca. Nunca. «No quiero fallar y menos al club de mi vida. Los barcelonistas nos tendríamos que unir”

«El club necesita estabilidad. Somos un proyecto ganador, somos los vigentes campeones de Liga y Copa. El fútbol no tiene memoria, ya lo sabemos. Cuando digo que estamos en construcción, es esto. Pero si al primer bache hay una decepción profunda, esto no va a arrancar», finalizó.

Los culés no han ganado en sus últimos dos juegos, cayeron el fin de semana 2-4 de local ante Girona y en la Champions League fueron superados 3-2 por el modesto Royal Antwerp.