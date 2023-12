Olivera: El equipo mostró la categoría que tiene

GUATEMALA – El estratega de los albos destacó lo hecho ante los toros.

Comunicaciones confirmó su candidatura al título al pasarle por encima a Malacateco en el juego de vuelta de los cuartos de final, en el que remontar un 2-0 con un 5-0. Willy Olivera destacó lo que hicieron sus jugadores, catalogando que se volvió a ser el grupo que ya había demostrado antes y ahora trabajará para afrontar las semifinales.

“Era un partido complicado para nosotros, porque en los últimos dos partidos somos conscientes que no hicimos un buen trabajo, tuvimos que cambiar para pasar la serie, el equipo lo hizo de gran forma. Desde el primer minuto teníamos que ser agresivos, jugar en campo contrario ante un equipo con jugadores peligrosos y nos la teníamos que demostrar, debíamos demostrar la categoría”, dijo.

“La clave fue el primer gol, porque dio aire y terminar el primer tiempo con tres goles de diferencia nos permitió manejar el partido, en el segundo tiempo seguimos igual para que ellos no crecieran y anotamos más goles”, agregó.

Olivera también destacó lo que hizo Juan Anangonó: “Siempre aparece en momentos importantes, ya lo había demostrado en la Liga Concacaf, con goles contra Motagua, en la primera final en un clásico en el Trébol y esta vez con cuatro anotaciones”.

“Con el plantel que tenemos no teníamos excusa de no remontar, había que lograr el objetivo de clasificar, lo hicieron los muchachos, es merecido el resultado, no habíamos tenido ese futbol que ya se había mostrado, tuvimos un reto y el equipo lo hizo perfecto”, finalizó.

Los cremas entrenaron desde ayer en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, previo a su partido del jueves cuando visiten a Xelajú por la ida de las semifinales.