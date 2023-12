Amarini lamentó que Xelajú no pudiera cerrar bien el partido

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos habló del triunfo ante los cebolleros.

Xelajú MC se puso en ventaja de 3-1 contra Achuapa en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023, aunque los chivos pudieron ganar por más y no lo lograron, algo que en cierta parte molestó a Amarini Villatoro que no pudo cerrar bien el juego y que permitió el descuento de los orientales, dejando abierta la serie.

“El partido fue difícil, contra el líder, el equipo más regular del torneo, tuvimos una buena lectura en el primer tiempo, contundencia en el partido, generamos ocasiones de gol, presionamos sus salidas y que no pesaran sus futbolistas”, analizó.

“Hicimos un partido inteligente, me molestó el cierre, refrescamos el equipo, pero perdimos intensidad, dejamos que ellos avanzaran y una falta innecesaria nos costó el descuento”, comentó.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Sobre lo que falló su equipo comentó: “No cerramos bien el partido, no lo supimos hacer, en los últimos 15 minutos, en muchas situaciones se pudo hacer el cuarto gol, pero en una desconcentración nos anotaron y eso no me gustó. En lo positivo, el primer tiempo fue excelente, tenemos un equipo maduro que sabe jugar estas llaves, tiene experiencia y eso quedó demostrado, en especial con la contundencia”.

“Le metimos mucha intensidad en el primer tiempo, nosotros ya no lo soportamos, le bajamos ritmo en el segundo. Achuapa cambió, comenzó a pelotear y eso nos desajustó, los dejamos ganar los balones y nosotros no aprovechamos sus espacios, manejamos el partido en el final a pesar de eso, hubo tres cambios en el partido no planificados, pero nos fuimos quedando en lo físico”, finalizó.

Los quetzaltecos volvieron a los entrenos esta mañana y luego prepararán su viaje rumbo a Jutiapa donde buscarán la clasificación.