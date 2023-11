Árbitro es señalado de golpear a un jugador

GUATEMALA. El encuentro de Mixco contra Xelajú se vivió intensamente de principio a fin.

El árbitro Wildormar Ramírez tuvo la oportunidad de dirigir el encuentro entre Deportivo Mixco y Xelajú, el cual terminó en el 0-0, que significó la eliminación de los Chicharroneros y la clasificación de los Chivos a la Fase Final.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

En ese encuentro cuando el árbitro Wildomar Ramírez pitó el final del partido, varios jugadores del equipo mixqueño le reclamaron que no se haya cobrado un tiro de esquina. En medio de los cuestionamientos Guatefutbol.com tuvo la oportunidad de grabar ese momento, observando un movimiento del codo derecho del colegiado hacia uno de los futbolistas en el abdomen.

«No había visto que un árbitro golpeara a un jugador, es increible. El árbitro me saca la roja cuando solo le pregunté por qué no dio el tiro de esquina y a Roque Caballero le tira un codazo; es increible», comentó Márquez.

A pesar de las imágenes Wildomar Ramírez fue premiado este miércoles, para dirigir el encuentro entre Guastatoya contra Antigua que se realizó en el estadio David Cordón Hichos.