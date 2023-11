Otra mala noticia en el Real Madrid

ESPAÑA. El cuadro Merengue con una baja de último momento ante el Napoli.

El croata Luka Modric no podrá ser parte de la convocatoria ante el Napoli por la Champions League, y en el que incluso también podría perderse el choque contra el Granada por la Liga de España.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Por el momento se informa que la lesión de Modric no es de gravedad, pero para no arriesgarlo no irá ante el Napoli, y el cuerpo médico del equipo Merengue seguirá evaluando la evolución que vaya teniendo en los siguientes días para ver si está para el juego ante el Granda.

Con la ausencia del jugador croata, el Real Madrid tiene las bajas de Courtois, Kepa, Militao, Camavinga, Tchouameni, Vinicius y Arda Güler.

El Real Madrid es líder con 12 puntos en el grupo C, y el Napoli tiene 7 unidades, por lo que el juego en el Santiago Bernabéu será vital.