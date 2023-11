Villatoro asume la responsabilidad de la derrota de Xelajú

QUETZALTENANGO – El técnico se mostró frustrado tras el último resultado.

Xelajú MC cayó de local 0-1 versus Antigua GFC, un rival que tenía 10 hombres y que no pudo superar, algo que sucedió por que no se supo como plantear el partido, según el técnico Amarini Villatoro, quien asumió la responsabilidad del resultado y por la situación en la que se está.

“La verdad estamos tristes, frustrados, no era el resultado que esperábamos. Nos equivocamos y somos los responsables, asumimos las consecuencias de ese mal resultado”, dijo el entrenador.

“El grupo de jugadores intentó hacerlo de la mejor manera, no nos dio y felicitamos al rival que jugó muy bien. Con 10 jugadores supo replantear el partido, esperar y aprovecharon la oportunidad que tuvieron para ganarnos”, agregó.

Sobre la razón de la derrota opinó: “Fallamos y somos nosotros los responsables. Nos equivocamos en la forma de encarar el rival, quedamos desequilibrados y no fue la forma correcta de atacar el rival, nosotros somos los responsables de ellos”

“El partido no fue de la mejor manera y no tuvimos una buena lectura de este, los jugadores se aplicaron, pero no alcanzó”, finalizó.