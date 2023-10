Se aclara la salida de un miembro del cuerpo técnico de Zacapa

ZACAPA. La directiva de los Gallos despejó dudas sobre Hans Díaz.

Deportivo Zacapa tuvo un cambio en el cuerpo técnico del entrenador Marvin García, ya que el Fisioterapeuta, Hans Díaz, ya no pudo continuar dentro de la institución.

A raíz de esto el equipo contrató al Fisioterapeuta, Josué Pinto, pero a la misma vez la directiva tuvo que aclarar que la salida de Hans Díaz fue por temas personales, y que él se retiró del club con buenos términos y no peleando con los directivos.

“Hemos sufrido la renuncia de nuestro Fisioterapeuta que por cuestiones personales no pudo continuar. Se decía que no le quisimos pagar pero no es eso, no se terminó en malos términos. Él tenía metas en su estudio”, explicó el presidente del club.

Zacapa tuvo que reprogramar su partido contra Xelajú, a quien tenía que enfrentar este sábado 21 de octubre.