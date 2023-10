Balance negativo de Guatemala en sus visitas a Trinidad y Tobago

GUATEMALA – El combinado nacional buscará cambiar la historia en el Caribe.

La Selección de Guatemala visitará hoy a Trinidad y Tobago en la actividad de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que está obligada a sumar para seguir con opciones de clasificar a los cuartos de final.

Aunque para esto, el cuadro chapín está obligado a cambiar la historia, esto porque no sabe que es ganar en tierras trinitenses y de no hacerlo no dependería de si mismo para avanzar.

En sus últimos cinco juegos, la azul y blanco acumula tres empates y dos derrotas, siendo la última vez que jugaron en el 2016, en la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018.

Estas han sido las últimas visitas a tierras caribeñas:

1996 – Trinidad y Tobago 1-1 Guatemala (Eliminatoria Mundialista)

2001 – Trinidad y Tobago 3-1 Guatemala (Amistoso)

2005 – Trinidad y Tobago 3-2 Guatemala (Eliminatoria Mundialista)

2008 – Trinidad y Tobago 1-1 Guatemala (Eliminatoria Mundialista)

2016 – Trinidad y Tobago 2-2 Guatemala (Eliminatoria Mundialista)