Willy Olivera afirma que algunas críticas a su equipo son injustas

GUATEMALA – El técnico de los cremas se mostró molesto por algunos cuestionamientos.

Comunicaciones venció 5-0 a Coatepeque, pero independientemente del resultado, los focos se los llevó Willy Olivera que se mostró enojado por algunas críticas recibidas. El técnico de los albos llegó a la sala de prensa con una hoja en la que comenzó a dar algunos datos.

“Quería aclarar unas cosas, porque he sentido muchas cosas sobre el equipo, sabemos la responsabilidad que tenemos y no nos gusta estar en un mal momento, cuando se da una crítica constructiva la acepto, pero hay cosas que me parece que van contra el equipo o nos quieren perjudicar”, inició diciendo.

“He escuchado algunos programas que no jugamos nada, que somos un desastre, que no tenemos una idea de juego, por ejemplo que Xinabajul fue mejor que nosotros, Cobán fue mejor que nosotros, nosotros manejamos una plataforma de estadísticas, que son reales y es distinto”, agregó.

Acerca de sus números comentó: “En el partido ante Xinabajul nosotros hicimos 17 tiros, ocho a portería, siete afuera y dos interceptados y dicen que fuimos a defender el resultado, contra Cobán hicimos 19 tiros 11 a portería y los demás afuera, no se nos dieron los resultados por supuesto, está bien, estamos conscientes de eso, también, pero no es que fueran mejor que nosotros”.

“Si vamos a criticar debe ser con números reales, algunas personas no siguen estadísticas, por lo que se dejan llevar en lo que dicen ustedes, a uno le piden que sea profesional también les pido que lo sean para criticar”, continuó.

“A veces hay malas intenciones en algunas cosas, lo digo no por la goleada ante Coatepeque, lo iba a decir de todas maneras, porque es cierto que tenemos que ser realistas de las cosas y no arrastrar a gente con datos que no son precisos, porque afectan al equipo, yo defiendo al club y a mis jugadores”, finalizó.

Olivera fue cuestionado por los resultados en el torneo nacional, porque incluso cayó al último lugar en una jornada, pero tras dos triunfos consecutivos ya está en la lucha por el liderato.