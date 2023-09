PREVIO | La jornada terminará en Los Cuchumatanes

HUEHUETENANGO – Los occidentales buscarán su primer triunfo ante los chivos.

Xinabajul – Huehue recibirá hoy a las 17:00 horas a Xelajú MC en el cierre de la octava jornada del Torneo Apertura 2023 y en el que los dos buscarán reencontrarse con la senda del triunfo.

En el caso de la X, es el único equipo que todavía no sabe que es ganar en el certamen, lo que ha causado la molestia de los aficionados, pero también de la directiva, que de tener otro tropiezo podría hacer movimientos drásticos.

En lo que respecta al campeón nacional, todavía no ha recuperado su regularidad, pero espera sumar de visitante para que los punteros no se despeguen y así no comprometer estar entre los primeros ocho.