Rubio Rubín sobre el Doroteo Guamuch: Es la peor cancha donde he jugado

GUATEMALA – El delantero no dudó en dar su punto de vista sobre las condiciones del césped.

Varios jugadores de la Selección de Guatemala se han quedado de las condiciones de la gramilla del estadio Doroteo Guamuch Flores, ahora el turno fue de Rubio Méndez Rubín que no se guardó nada al dar su opinión, pero a pesar de eso menciona que no hay excusas para hacer un buen juego.

“Creo que a veces nos falta tener más ganas de ir para adelante, pero la cancha no ayuda mucho, es la peor en la que he jugado, pero no hay excusas, el rival que viene es fuerte y le tocará lo mismo, por lo que hay buscar la manera de ganar los tres puntos y jugar mejor”, dijo Rubín.

Acerca del encuentro ante Panamá opinó: “Hay que ganar porque se vienen dos partidos de visitante y queremos un buen resultado en nuestro campo para afrontar los demás partidos”.

Además de Rubín, Nicolás Samayoa también comentó que para su punto de vista, el estadio Doroteo Guamuch Flores no está en condiciones para albergar partidos.