VIDEO | Samayoa criticó fuertemente el estado de la gramilla del Doroteo Guamuch Flores

GUATEMALA – El defensor no se guardó nada a la hora de opinar de las condiciones del césped.

Nicolás Samayoa, uno de los legionarios de la Selección de Guatemala, no se limitó al dar su punto de vista de la gramilla del estadio Doroteo Guamuch Flores e indicó que esta no es apta para jugar, esto debido a su mal estado y el cual no ha mejorado desde hace unos años, por lo que envió un mensaje a las autoridades.

“Me costó un poco los primeros minutos, la cancha es muy pesada, comparado a Europa, esta no es ideal para practicar el deporte y el estilo que queremos, pero al final lo importante fue conseguir los tres puntos”, dijo.

“Lo hablamos entre los jugadores la verdad esta cancha no se puede desarrollar un buen futbol acá, está en mal estado, un equipo nacional no puede tener estas condiciones, para ser honestos, no hay que esconder las cosas, las autoridades deberían de buscar la manera de cambiarla o mejorarla para la eliminatoria”, agregó.

Acerca de que si notó algún cambio con los arreglos que se le hicieron al campo hace unos días opinó: “Yo jugué acá con Comunicaciones y no vi ninguna de las mejoras que dicen”.