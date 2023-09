Hagen sobre Peleg: Me pasó a la par y ni me saludó

GUATEMALA – El portero habló de su cruce con el defensor.

Bnei Sakhnin donde milita Nicholas Hagen y el Hapoel Petah Tikva de Matan Peleg, se enfrentaron el fin de semana, en donde llamaba la atención de los jugadores chapines, aunque esto no se pudo dar.

Hagen fue titular en el empate a un gol, pero en el caso de Peleg no tuvo participación por una lesión, pero existió la incertidumbre de que si los legionarios conversaron, aunque el guardameta sorprendió con su declaración.

“No tuve el cruce con él, no estuvo convocado, estuvo en la grada, luego me pasó a la par y ni me saludó, pero todo tranquilo”, dijo Nicholas Hagen.

El portero es un indiscutible en las convocatorias de Luis Fernando Tena, por otra parte, Peleg no sabe que es jugar al mando del estratega azteca e incluso ha dicho que prefiere a otros laterales que al legionario.