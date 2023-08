Concacaf confirma calendario para la Clasificatoria Copa Oro W 

ESTADOS UNIDOS – Concacaf ha confirmado el calendario, las sedes y los horarios para los partidos de la fase de grupos de la Clasificatoria Copa Oro W 2023 que tendrá lugar durante la Fecha FIFA Femenina de septiembre.

La Clasificatoria Copa Oro W 2023 servirá como el torneo clasificatorio a la Copa Oro W 2024, la principal competencia de la región para selecciones nacionales femeninas y una parte clave de la estrategia de fútbol femenino “Concacaf W” que la Confederación lanzó en 2019. La edición inaugural se jugará en los Estados Unidos, entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024.

La Confederación también confirmó las sedes y el calendario para el Repechaje Olímpico de Concacaf entre Canadá y Jamaica. La serie de ida y vuelta, que se jugará el 22 de septiembre en Kingston, Jamaica (partido de ida) y el 26 de septiembre en Toronto, Canadá (partido de vuelta), determinará al segundo representante de la región en el Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. El ganador en el marcador global también se clasificará para la fase de grupos de la Copa Oro W 2024.

En la Clasificatoria Copa Oro W 2023 participarán 34 Asociaciones Miembro de Concacaf, excluyendo a las dos que competirán en el Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 (Estados Unidos y Canadá o Jamaica). Los 34 equipos fueron divididos en tres Ligas (A, B y C) en base al Ranking Femenino de Concacaf de marzo 2023, y subdivididas en grupos en el sorteo oficial que tuvo lugar el 17 de mayo. Los grupos por Liga son los siguientes:



Liga A (los nueve equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de tres)

Grupo A: México, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

Grupo B: Canadá o Jamaica, Panamá y Guatemala.

Grupo C: Costa Rica, Haití y San Cristóbal y Nieves.



Liga B (los siguientes 12 mejor clasificados divididos en tres grupos de cuatro equipos)

Grupo A: Guyana, Antigua y Barbuda, Surinam y Dominica.

Grupo B: El Salvador, Nicaragua, Honduras y Martinica.

Grupo C: República Dominicana, Bermuda, San Vicente y las Granadinas y Barbados.

Liga C (13 equipos restantes divididos en un grupo de cuatro equipos y tres grupos de tres equipos)

Grupo A: Belice, Aruba, Islas Turcas y Caicos y Bonaire.

Grupo B: Cuba, Santa Lucía, y Guadalupe

Grupo C: Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Granada y Bahamas.

Grupo D: Curazao, Islas Caimán y Anguilla.



Después de los 88 partidos de la fase de grupos, lo cual incluye partidos de ida y vuelta dentro de cada Liga y grupo, los primeros lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) clasificarán a la Fase de Grupos de la Copa Oro W 2024. Además, los segundos lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de cada grupo de Liga B (tres equipos) avanzarán a la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa Oro W 2024.

Este es el calendario de los primeros partidos:

Miércoles 20 de setiembre 2023

15:00/15:00 M2: (B) Dominica vs Surinam – Technical Center, Roseau, DMA

16:00/16:00 M3: (B) Antigua y Barbuda vs Guyana – Sir Vivian Richards Stadium, Antigua, ATG

18:00/20:00 M1: (A) Guatemala vs Panamá – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

18:30/18:30 M4: (B) Martinica vs Honduras – Stade Pierre-Aliker, Fort-de-France, MTQ

19:00/19:00 M6: (C) Bahamas vs Granada – Thomas Robinson Stadium, Nassau, BAH

20:00/22:00 M5: (B) Nicaragua vs El Salvador – Estadio Nacional de Fútbol, Managua, NCA

Jueves 21 de setiembre 2023

16:00/16:00 M10: (C) Anguilla vs Islas Caimán – Raymond Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

16:00/18:00 M9: (C) Belice vs Aruba – FFB Stadium, Belmopan, BLZ

20:00/20:00 M7: (A) Haití vs Costa Rica – Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

20:00/20:00 M8: (C) Bonaire vs Islas Turcas y Caicos – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

Viernes 22 de setiembre 2023

18:00/18:00 M14: (C) Santa Lucia vs Cuba – Daren Sammy Ground, Gros Islet, LCA

19:00/18:00 M12: (B) Bermuda vs República Dominicana – Bermuda National Centre, Devonshire, BER

19:00/19:00 M13: (B) Barbados vs San Vicente y las Granadinas – Wildey Turf, Wildey, BRB

22:00/20:00 M11: (A) México vs Puerto Rico – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Domingo 24 de setiembre 2023

16:00/16:00 M16: (B) Guyana vs Dominica – National Track & Field Center Leonora, Leonora, GUY

16:00/16:00 M19: (C) Granada vs Bahamas – Kirani James Athletic Stadium, St. George’s, GRN

17:00/19:00 M18: (B) El Salvador vs Martinica – Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, SLV

18:00/19:00 M15: (A) Panamá vs Guatemala – Estadio Universitario, Penonome, PAN

19:00/18:00 M17: (B) Surinam vs Antigua y Barbuda – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Lunes 25 de setiembre 2023

15:30/16:30 M24: (C) Islas Caimán vs Anguilla – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

16:00/16:00 M22: (C) Islas Turcas y Caicos vs Aruba – TCIFA National Stadium, Providenciales, TCA

19:00/21:00 M20: (A) Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves – Estadio Nacional, San Jose, CRC

19:00/21:00 M21: (B) Honduras vs Nicaragua – Estadio Nacional Chelato Ucles, Tegucigalpa. HON

19:30/21:30 M23: (C) Belice vs Bonaire – FFB Stadium, Belmopan, BLZ

Martes 26 de setiembre 2023

15:00/15:00 M27: (B) San Vicente y las Granadinas vs Bermuda – Arnos Vale Complex, Kingstown, VIN

15:00/15:00 M28: (C) Guadalupe vs Santa Lucia – Stade Municipal, Sainte Anne, GLP

19:00/19:00 M26: (B) República Dominicana vs Barbados – Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

20:00/22:00 M25: (A) México vs Trinidad y Tobago – Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

El calendario de los partidos que tomarán lugar en las Fechas FIFA Femeninas de octubre y noviembre está disponible aquí.

Calendario Repechaje Olímpico de Concacaf 2023

*El equipo local aparece primero y los horarios de inicio en ET/local

Viernes, 22 de septiembre de 2023

20:00/19:00 Jamaica vs Canadá – Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

Martes, 26 de septiembre de 2023

19:00/19:00 Canadá vs Jamaica – BMO Field, Toronto, Canadá