Villatoro opina que Xelajú pudo haberlo hecho mejor en la Copa Centroamericana

QUETZALTENANGO – El estratega de los chivos dio su punto de vista tras ser eliminado del torneo internacional.

Xelajú MC quedó ayer eliminado de la Copa Centroamericana 2023, luego que la combinación de resultados lo dejara sin opciones de estar en los cuartos de final. Amarini Villatoro lamentó lo sucedido y lo catalogó de doloroso, afirmando que su equipo no estuvo en buen momento, ni a la altura de la situación, por lo que piensa que se pudo haber hecho mejor.

“Lo de ayer era consumar quedar eliminados, nosotros teníamos claro desde el miércoles pasado que eso pasaría. En un torneo de cuatro juegos, hay que estar arriba del 50% de puntos, no alcanzan seis puntos y nosotros apenas íbamos a sumar eso, ya pasó el duelo de la derrota ante CAI, teníamos la ilusión de pasar a la siguiente ronda, competir de una mejor manera, no lo hicimos, lo pudimos haber hecho mejor”, dijo Villatoro.

“Real Estelí y CAI son dos equipos muy buenos, son bicampeones de sus ligas, sabíamos que sería complicado, desde que vi el grupo se sabía, sin temor a equivocarme estábamos en el grupo más difícil, el campeón de la Liga Concacaf, que es Olimpia está prácticamente fuera, fue complicado, pudimos haber competido mejor”, agregó.

Acerca de las razones que pudieron afectar al plantel comentó: “El torneo no nos tomó en buen momento, estamos en readaptación con la gente que vino, inclina la balanza no jugar en casa, eso es fundamental y no es algo que solo a Xela afecta, le pasó a Cobán, hicimos un recuento que en los últimos 50 días llevamos el mismo tiempo afuera de Xela que adentro, los viajes no han sido cómodos, los horarios tampoco, no es pretexto, pero nos deja mucha enseñanza”.

“Es fundamental que los equipos que jueguen a nivel internacional lo hagan en casa, para hacer pesar la localía, nosotros no lo pudimos hacer, eso comenzó a marcar el equipo y reconocer que en especial ante CAI no hicimos buen juego, dejamos de hacer muchas cosas, no estuvimos a la altura de ese partido y por eso estamos fuera, fue doloroso, hay que darle vuelta a la página”, finalizó.

Los Súper Chivos ya no tienen opciones de clasificar aún con una jornada por disputar, la próxima semana cerrarán su actividad cuando visiten a Olimpia de Honduras y en el que intentarán cerrar con dignidad la competición.