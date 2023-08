VIDEO | Kenderson reconoce que hubo una mejor conexión con la afición

GUATEMALA. El portero habló por primera vez en este Torneo Apertura 2023.

Municipal logró conseguir su primera victoria del campeonato, y con ello también los jugadores se sacaron la presión de no ganar en las primeras jornadas, en la que Kenderson Navarro era uno de los más abucheados por el público Rojo.

El portero tuvo la oportunidad de hablar a los medios de comunicación y en donde estuvo presente Guatefutbol.com, quien reconoció que el sábado ante Mixco sintió una mejor conexión con la afición Roja.“La afición tendría que motivarte, no desanimarte y la verdad me sentí contento, me senti mejor para hacer mi trabajo”, comentó el guardameta Kenderson Navarro.

Los Rojos trabajan en el estadio Manuel Felipe Carrera, y lo hacen pensando en el juego del viernes contra Zacapa a quien enfrentarán el viernes a las 20:00 horas en el estadio David Ordóñez Bardalez.