Ronald González no se conforma

SACATEPÉQUEZ. Antigua continúa cosechando triunfos en el Torneo Apertura 2023.

El equipo de Antigua ha tenido un buen arranque en el campeonato. El equipo Colonial lleva cuatro victorias consecutivas y es uno de los punteros en la tabla de posiciones junto a Malacateco con 12 puntos.

El técnico Panza Verde, Ronald González, habla sobre este buen momento del equipo Aguacatero y dijo: “Antigua hizo una buena pretemporada, el equipo tiene un gran inicio evidentemente y falta todavía corregir muchas cosas. El equipo ha hecho un buen trabajo y estoy feliz, aunque mi semblante no lo refleje, pero si estoy contento”, expresó.

Así mismo, el entrenador deja claro que no se conforma y busca ir mejorando el funcionamiento del equipo: “Hay que seguir corrigiendo, no todo está hecho y no es suficiente para lo que nosotros aspiramos, aunque esté contento internamente, nos falta mucho para llegar a donde queremos”, explicó el técnico de los Coloniales.

Antigua se prepara para enfrentar a Guastatoya este domingo por la Fecha 5, en el estadio David Cordón Hichos a las 15:30 horas.