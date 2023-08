Benzema tiene su primer conflicto en Arabia Saudita

ARABIA SAUDITA – El delantero galo no la está pasando bien en su nuevo club.

Las cosas parecen no estar bien en el Al Ittihad de Arabia Saudita, quien hace unos meses se llevó todos los focos al concretar el fichaje del actual Balón de Oro, Karim Benzema, aunque el paraíso parece que terminó y ya se convirtió en tormenta.

Hace unos días los medios de comunicación árabes informaron que el vestuario estaba en conflicto, esto por la política de los fichajes, en especial por la llegada de Jota, pero el Gato también se unió a esos problemas.

Benzema no estaría teniendo buena relación con el entrenador Nuno Espirito Santo, quien dio a conocer a la Junta Directiva que el delantero no se adapta a su esquema, además, se debe sumar que no pidió su llegada al club, porque todo se dio por un intermediario.

Además, el Gato no se ha sentido contento luego que pidiera la capitanía y Espirito Santo se inclinara a dársela a Romarinho y luego a Ahmed Sharahili.

Tanto el futbolista como el entrenador ya han charlado con los directivos, por lo que ambos pidieron que se encuentre una solución de cara a los siguientes días.