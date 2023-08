A Villatoro le gustó la entrega de su equipo en el empate ante Xinabajul

QUETZALTENANGO – El técnico destacó lo hecho por sus jugadores, esto debido al desgaste de los últimos días.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, habló luego del empate ante Xinabajul-Huehue del sábado, en el que destacó la entrega y compromiso de sus futbolistas, esto porque hubo rotaciones en el once y también por el desgaste que se ha tenido por los juegos a nivel nacional e internacional.

“Fue un buen partido con un rival muy intenso. Sabemos bien a lo que juega, el profesor Centrone trabaja bien, le ha dado identidad y jugamos ante un buen rival que no ha perdido en el torneo. Juega bien, muestra sus armas y nos hizo un partido bueno, incluso por momentos mereció ganar. Es muestra que cuando se mantienen los procesos, el equipo crece y está bien”, dijo Villatoro.

“Nosotros hicimos un buen partido también. Me gustó mucho la actitud del grupo, la entrega, el compromiso que tuvieron todos y lo único que no quedamos conforme son con las jugadas que generamos fueron claras y no concretamos”, agregó.

Acerca de la seguidilla de juegos opinó: “Ya son cuatro partidos encima y al grupo lo noté desgastado ante el FAS en el segundo tiempo. Desde la conferencia pasada, advertí que sí iba a realizar rotaciones. No estuvo ninguno de los de la línea de cuatro, ninguno de los contenciones, ni los extremos. Casi no tuve a ninguno del once habitual, pero para eso somos 25 jugadores y se merecen mi respeto”.

Los chivos continuaron esta mañana con sus trabajos, previo a emprender su viaje a la Antigua Guatemala, donde el miércoles recibirá al Club Atlético Independiente de Panamá.