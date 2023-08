Ronald González no se confía de Municipal

SACATEPÉQUEZ. El técnico de Antigua visita a un Municipal que todavía no sabe lo que es ganar en el actual certamen.

Antigua visitará este sábado a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la Tercera Jornada del Torneo Apertura 2023.

Los Coloniales llegan motivados y sobre todo en un buen momento, mientras que los Rojos llegan presionados por no ganar en estas primeras dos fechas. Esta situación no pasa por alto del técnico aguacatero, quien sabe que Municipal hará lo posible por no dejar más puntos en el camino.

«El partido contra Municipal es complicado, sabiendo que es un candidato al título y que es uno de los grandes de Guatemala, que tiene buenos jugadores con un buen técnico y que quizá no ha tenido un buen inicio y eso lo hace peligroso», explicó.

En cuanto al buen momento del equipo Panza Verde, dijo: «El analisis es positivo, especialmente por los puntos que hemos hecho, falta mucho por recorrer pero la respuesta al trabajo es positiva. Con los jugadores que tenemos vamos a competir y tratar de sacar puntos».

El juego entre los Rojos y Coloniales será hoy a las tres de la tarde, como parte de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2023.