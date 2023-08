Las últimas visitas de Antigua al estadio de El Trébol

GUATEMALA. Los Coloniales enfrentan mañana a Municipal.

Antigua cerró su preparación esta mañana en el estadio Pensativo, donde el técnico colonial Ronald González, dio sus últimas indicaciones previo al compromiso de mañana por la tarde contra los Rojos.

El equipo Panza Verde llega como uno de los lideres del torneo, ya que en sus primeros dos partidos ha registrado victorias contra Achuapa por 3-0, y contra Deportivo Mixco por 0-1 en condición de visitante.

No obstante, el rival de turno es más complicado sobre todo porque no ha ganado en el campeonato, por lo que seguramente buscará no dejar más puntos en el camino.

Estos son los últimos resultados de Antigua cuando ha visitado a Municipal:

Clausura 2023 Cuartos de Final Vuelta / Municipal 2-1 Antigua

Clausura 2023 Jornada 21 / Municipal 4-0 Antigua

Apertura 2022 Semifinal Ida / Municipal 0-1 Antigua

Apertura 2022 Jornada 15 / Municipal 0-1 Antigua

Clausura 2022 Jornada 21 / Municipal 0-1 Antigua