Gran jornada para Comunicaciones y Xelajú

GUATEMALA – Los clubes guatemaltecos sumaron puntos en la competición internacional.

La segunda jornada de la Copa Centroamericana se disputó esta semana, en donde nuevamente los equipos chapines entraron en acción, dejando el saldo positivo que ninguno supo que es perder.

El primero entrar en escena fue Cobán Imperial que no pudo pasar del empate a cero goles ante el Independiente de Panamá, resultado que no fue malo porque suma, pero que lo hizo perder el liderato del Grupo A y no aprovechó su condición de local.

Por otra parte, Xelajú ganó su primer encuentro al superar 2-1 al FAS de El Salvador, con el que mantiene sus aspiraciones por meterse entre los dos primeros lugares del Grupo B del campeonato.

Y Comunicaciones cerró las acciones, con una victoria de 0-1 en la cancha del Diriangén de Nicaragua, que le permite seguir con puntuación perfecta y ser puntero del Grupo C, dando así un paso importante para avanzar de ronda.