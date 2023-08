Regresar a Comunicaciones fue lo mejor, dice Gordillo

GUATEMALA. El defensor se incorporó a los trabajos con el equipo Crema.

Gerardo Gordillo volvió a formar parte de Comunicaciones, luego de haber formado parte del futbol de Sudamérica con varios equipos de Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, Gualaceo de Ecuador, Coquimbo Unido de Chile y el Juventude brasileño.

“La verdad que estoy muy contento de cómo me recibieron mis compañeros, estoy contento de regresar y realmente quiero agradecer por el esfuerzo que se hizo para traerme. Estoy seguro de que no me equivoque tomando la decisión de regresar aquí”, comentó el defensor Gerardo Gordillo.

El jugador apunta a tomar la titularidad con el equipo Crema, y retomar su nivel futbolistico que lo pueda mantener en la Selección Nacional y continuar con aspiraciones de salir nuevamente al extranjero.

De momento el jugador trabaja con el plantel, y el equipo espera poder tenerlo para el partido del jueves contra el Diriangén de Nicaragua.