Adrián Arias mantiene su mirada en darles oportunidad a los jóvenes

JUTIAPA. El técnico mexicano se ha mostrado atraído por el talento que hay en el futbol de Guatemala.

El entrenador del Deportivo Achuapa, Adrián Arias, volvió al equipo Cebollero para esta temporada, y en la primera jornada ya le dio la oportunidad para que debute Brandon Bautista de 18 años.

Desde que llegó a Guatemala el estratega ha manifestado que le gusta trabajar con jóvenes, y ha dejado claro que uno de los principales problemas del jugador chapín, es que no recibe un proceso ni un seguimiento, sobre todo cuando debutan en la Liga Nacional.

“En Guatemala falta darle seguimiento a los jóvenes que debutan, En Guatemala veo mucho jugador joven muy bueno y muy interesantes y si, a mi me gusta jugar con jóvenes y a mi no me da miedo ponerlos a jugar”, comentó el técnico Cebollero.

Por ahora el técnico mexicano está al mando del equipo mayor de Achuapa, y de momento los resultados no lo han acompañado. En la primera fecha perdió contra Antigua por 3-0, y contra Municipal que empató 2-2.