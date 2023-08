VIDEO | Esto dice Rotondi sobre su primera capitanía

GUATEMALA. El delantero Rojo portó el gafete de capitán el pasado sábado.

Municipal comenzó el Torneo Apertura 2023 enfrentando a Guastatoya el pasado sábado, pero no pudo conseguir la victoria y terminó cayendo por 0-1 en “El Trébol”.

No obstante, en dicho juego Matías Rotondi salió como capitán, y habló a Guatefutbol.com sobre la confianza que le dio el cuerpo técnico y dijo: “Es bonito porque habla de la confianza que me tiene el cuerpo técnico y que me he ganado el lugar que me están dando. Portar el gafete no cualquiera lo hace”.

Eso sí, comentó que su capitanía tuvo un sabor agridulce sobre todo por la derrota ante el cuadro Pecho Amarillo: “Es un partido en donde nos quedamos tristes, duele perder y sobre todo como local”.

El capitán del equipo Rojo viene siendo habitualmente Renato Sequén, e incluso cuando “El Pelusa” entró de cambio en el 57, Matías Rotondi le devolvió el gafete de capitán.