Duvier Riascos sobre Comunicaciones: No hablo de pequeñeces

EL SALVADOR – El delantero colombiano fue dado de baja de los cremas por indisciplina.

Duvier Riascos fue anunciado como nuevo jugador de Comunicaciones en el Torneo Clausura 2023, lo que causó gran sensación por su recorrido en diferentes clubes del continente, pero su aventura en el club duró unos días, luego que fuera desvinculado por faltas al reglamento.

Riascos ahora es el fichaje estelar del Águila de El Salvador, donde curiosamente será rival de los cremas en la Copa Centroamericana y en entrevista a El Gráfico, se refirió a su reencuentro con los albos, así como de su despido.

“Para mí es un tema superado, no estoy para hablar pequeñeces, simplemente no tuve la oportunidad de jugar en Guatemala, no era el lugar en que tenía que estar. Siempre Dios me tiene cosas importantes, he sido un jugador que afortunadamente he sido ganador donde he ido”, dijo.

“Estuve tranquilo, me fui a mi casa a disfrutar con mi familia, con mi esposa, amigos, hermano, familia. No me afectó en nada no poder jugar en Guatemala”, agregó.