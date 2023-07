No continuarán participando

La Junta Directiva de Juventud Comiteca informó que el club no continuará participando en la Liga Tercera División.

Según su vicepresidente William Matías, la situación financiera no les permite seguir con el proyecto ya que no tuvieron suficiente respaldo de sus aficionados y patrocinadores. Uno de los puntos que recalcó Matías fue que la cancha no cumple con las condiciones para que los aficionados paguen su entrada para ver los compromisos.

¨Muchas gracias por permitirnos llevarles un poco de alegría, como también tristezas, que es lo que vivimos por el futbol; mil gracias a todos los que creyeron y apoyaron este proyecto, si en algo fallamos pedimos perdón¨ decía una parte del comunicado de despedida por parte de la Directiva en pleno.

Apenas hace 8 días, Juventud Comiteca peleó el quinto ascenso a la Liga Segunda División, encuentro en el que fueron derrotados 1-2 por FC Democratence.