Retorna el director técnico

La Directiva del Deportivo Chiantla, de la Liga Segunda División, oficializó el retorno de su director técnico Mario Morales.

El entrenador ocupó el banquillo tigre hace algunos campeonatos, por lo que ya es conocido en el club. Junto a la contratación del estratega se dio a conocer la lista de jugadores que llegarán a reforzar al equipo, de cara al inicio del Torneo Apertura 2023.

Los nuevos jugadores son los guardametas Pablo Juárez (ex Xinabajul), Kenneth Tatuaca (ex Ayutla FC), los defensas Santiago Aldana (ex Heredia FC), Andy Beckam Hidalgo (ex San Miguel) y Sneider Gómez (ex jacalteco FC); el volante Daniel Mérida (ex Huehueteco AFC) y los delanteros Daniel Pedroza (ex Chiquimulilla), Néstor García (ex Quiché) y Marcos Torres (ex Chiquimulilla), sin contar con que se renovó el contrato de siete jugadores.

Deportivo Chiantla hace parte del Grupo D y en la primera fecha se enfrentará de visita ante CSD Barillas el domingo 30 de junio, encuentro pactado para las 15:00 horas en el estadio Carlos Enrique Mérida de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.