VIDEO | Centrone está satisfecho con el plantel que armó

HUEHUETENANGO – El técnico argentino habló sobre la etapa de preparación.

Pablo Centrone charló con Marvin Royán de Guatefutbol.com, en el que se mostró satisfecho con el plantel que armó para el Torneo Apertura 2023, por lo que ahora comenzará a conocerlos más con los partidos amistosos que tendrá en Guatemala y en su gira por Estados Unidos.

“Los muchachos están respondiendo bien, no esperaba el nivel que están mostrando físicamente, están llegando el punto óptimo, ya vamos a iniciar los partidos amistosos, para llegar al partido de Comunicaciones con bastante rodaje”, dijo.

“Agradezco a la directiva que trajo a todos los jugadores ante que comenzara la temporada, solo fueron dos chicos que vinieron después, pero luego estuvieron todos, somos un plantel corto, pero está bien armado”, agregó.

Centrone también aseguró que no hará cambios en su filosofía de juego: “Mi forma de ser no cambia, soy más exigente conmigo y con los jugadores, nunca nos colgamos del travesaño en el torneo pasado, es mi forma de ser, no quiere decir que lo haga mal, hay diferentes opiniones”.

Los huehuetecos jugarán en estos días cuatro partidos amistosos, la otra semana viajarán a Estados Unidos para disputar otros cinco y así finalizar su preparación previo al inicio del campeonato.