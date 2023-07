A la espera del delantero ecuatoriano

GUATEMALA. Anangonó es la reciente contratación de Comunicaciones.

Comunicaciones continúa con su pretemporada y lo hace en Misión El Faro, Izabal, en donde se encuentran desde el pasado viernes.

El equipo Crema por ahora está a la espera de Juan Luis Anangonó, que recientemente fue contratación del cuadro Albo para la Temporada 2023-2024 de la Liga Nacional.

Guatefutbol.com ha conocido que el atacante ya se encuentra de camino a Guatemala, por lo que en las siguientes horas se pondrá a disposición del técnico Willy Olivera y comenzará a trabajar junto al resto del plantel.

El ecuatoriano Anangonó fue uno de los principales autores de los títulos de la Liga Concacaf y Liga Nacional en el 2021, por lo que ahora que vuelve al equipo Crema existe una gran expectativa que triunfe nuevamente en la institución.

De momento Comunicaciones lleva contratados a Jesús Antonio López (ex Municipal), Anderson Ortíz (Ex Guastatoya) y por supuesto Juan Luis Anangonó (Ex Liga de Quito).