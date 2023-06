VIDEO | Centrone lamenta la manera en que se manejan las contrataciones

HUEHUETENANGO – El técnico de los occidentales se mostró molesto por algunos fichajes.

Pablo Centrone charló con Marvin Royán de Guatefutbol.com, en el que no escondió su molestia por la forma en que se manejan las contrataciones en Guatemala, en especial habló del tema de su jugador Keyner Agustín quien fichó por Municipal, aunque aseguró que su traspaso se había cerrado desde antes.

“Las decisiones de las contrataciones, de las idas y venidas fueron consensuadas entre los tres dirigentes y yo. Estoy buscando un puesto, el problema es que ya me robaron a un montón de jugadores”, dijo Centrone.

Acerca de algunas salidas comento: “Me robaron a Keyner Agustín, eso no fue anteayer, fue en el partido ante Municipal, él arregló con ellos, estoy dolido, no se llevan los jugadores así. Tengo 25% de un club en Italia, otro en Argentina del que soy dirigente, pero jamás se me ocurriría robar un jugador, lo primero que haría es presentarme al club a arreglar”.

“Siempre he trabajado bien con La Mesilla, con Santa Lucía, con Sanarate y con Petapa, soy una persona abierta a trabajar en equipo, si se hace de manera individual me voy”, agregó.