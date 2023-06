El calendario de los clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana

ESTADOS UNIDOS – Los equipos chapines conocieron a sus rivales en la competición.

Hoy se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2023, donde los equipos que representarán a Guatemala conocieron a sus rivales, por lo que ya saben cuales son sus opciones para avanzar a los cuartos de final.

Cobán Imperial quedó emparejado en el Grupo A junto a Saprissa, Cartaginés, Universitario y Jocoro, Xelajú está en el B con Olimpia, Independiente, FAS y Real Estelí, mientras Comunicaciones quedó en el C con Herediano, Real España, Águila y Diriangén.

Concacaf estará confirmando los horarios oficiales en las próximas horas, pero basado en la programación inicial, en estas fechas se estarán disputando los encuentros de los clubes chapines:

1-3 de agosto

Comunicaciones vs Real España

Jocoro vs Cobán Imperial

Real Estelí vs Xelajú MC

8-10 de agosto

Diriangén vs Comunicaciones

Xelajú MC vs FAS

Cobán Imperial vs Universitario

15-17 de agosto

Cobán Imperial vs Cartaginés

Xelajú MC vs Independiente

22-24 de agosto

Águila vs Comunicaciones

29-31 de agosto

Saprissa vs Cobán Imperial

Olimpia vs Xelajú MC

Comunicaciones vs Herediano