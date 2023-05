Mejía culpa al árbitro y lamenta la inexperiencia del plantel

SACATEPÉQUEZ. Carlos Mejía no se guardó nada tras perder la Final contra Xelajú.

Antigua perdió por 3-2 en el global contra Xelajú, y dejó escapar por segunda vez consecutiva el título de la Liga Nacional.

Carlos Mejía, uno de los jugadores más experimentados del conjunto Panza Verde, culpó al árbitro Mario Escobar Toca de un gol anulado, en una jugada donde anotó Bradley pero que el asistente anuló la anotación por un inexistente fuera de lugar. “No puede ser que a un árbitro FIFA le quede grande una final”, comentó Mejía.

Además, el futbolista indicó que uno de los factores por lo que no lograron el título, fue por la juventud en el equipo que no tiene la experiencia de jugar finales. “Las finales se juegan con garra, y cuando tenes un plantel joven te pasa factura. Estas finales las juegan con hombres de experiencia, personas con garra y que van a muerte y nosotros no pegamos ni una patada”, expresó Mejía al terminar el partido.