El futuro de Sebastián Bini se define hoy

GUATEMALA. El entrenador argentino habló del interés del equipo Rojo.

El argentino Sebastián Bini suena para volver a Guatemala y tomar las riendas de Municipal, y hoy precisamente el entrenador definirá su futuro con el Águila de El Salvador.

El medio Cancha de El Salvador le consultó al técnico sobre su regreso a Municipal, y dijo: “En lo deportivo, yo me había puesto plazos, habían algunos equipos que me habían hablado pero les dije que hasta que no terminara el torneo, no iba a hablar con nadie. Mi primera opción es Águila, pero ayer con el comunicado de la Fesfut y Primera, varios equipos me llamaron y estoy esperando propuestas. Seguro mañana (hoy) tenemos reunión con los directivos, hablaremos de propuestas de renovación y tomaré una decisión”. Explicó a dicho medio salvadoreño.

Los Rojos dieron de baja a José Saturdino Cardozo el pasado 15 de mayo, y ha sido el único movimiento que ha realizado la institución tras la eliminación en Cuartos de Final contra Antigua GFC.

En Municipal el técnico argentino logró el título 31, y logró un subcampeonato también con los Rojos cuando perdió contra Guastatoya.