Bini no está conforme con la decisión de terminar el torneo en El Salvador

EL SALVADOR – El argentino se mostró molesto y crítico a los dirigentes.

Sebastián Bini, exentrenador de Municipal y actual estratega del Águila de El Salvador, se mostró crítico a la hora de hablar de la decisión de suspender el Torneo Clausura 2023 de aquel país, esto por la tragedia que sucedió en el estadio Cuscatlán. Según el sudamericano, esta medida tuvo otros intereses y se pudo haber actuado de otra manera.

“La verdad que la suspensión del torneo me puso muy triste. Primero por los acontecimientos que pasaron, estamos todos muy dolidos porque eso es algo que nadie se lo espera ni se lo imagina que pueda pasar. En ese sentido estamos todos con mucho dolor”, dijo el argentino a Cancha.

Acerca de su inconformidad comentó: “Estoy entendiendo que se han tomado las consideraciones del caso, la justicia ha actuado y eso es bueno, a pesar del dolor, que haya justicia es lo más conveniente. Pero con respecto a lo deportivo también triste porque creo que no es la mejor decisión”.

“Tomaron la decisión más fácil para quedar bien, me parece, con el mundo exterior y no con nosotros. Me parece que se podría haber actuado de otra manera, se podrían haber tomado un montón de otras decisiones para poder terminar el torneo”, agregó.

Por último, el argentino no aseguró su continuidad con los aguiluchos, por lo que tendrá una reunión con la Junta Directiva para analizar su situación y también analizará otras propuestas que tiene en la mesa.