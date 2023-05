Loredo confirma espionaje por parte de la Selección de Argentina

ARGENTINA – El mexicano se mostró molesto por la actitud del representante de la albiceleste.

Rafael Loredo charló hoy con los medios de comunicación, en el que no pudo esconder su molestia al acusar a la Selección de Argentina de espionaje, esto luego que fuera captado un integrante de la delegación de dicho país, grabando los apuntes de la azul y blanco el sábado.

El técnico mexicano afirmó que esto sucedió en el camerino del estadio Único Madre de Ciudades, en el momento que los chapines ya se estaban retirando, alguien identificado de la selección sudamericana realizó la acción antes mencionada, por lo que se le tomaron fotos y ahora espera que FIFA tome medidas.

“Los argentinos nos han tratado bien, pero esta persona se preocupó que en el momento que había menos gente en el camerino, entrar a grabar todas las hojas que tenemos de la charla técnica, parado defensivo y ofensivo”, inició diciendo Loredo.

“No es nada agradable que sucedan cosas así, porque FIFA está preocupada por el Fair Play y eso no es Fair Play, me da pena porque la gente de Argentina es muy buena, te tratan bien, desgraciadamente en el futbol hubo alguien que hizo una fechoría que no deben hacer, estoy seguro de que FIFA tomará cartas en el asunto”, agregó.

“Lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino, esa persona traía gafete, se le tomaron fotos, entonces estoy seguro de que tomarán cartas en el asunto, la gente fuera del futbol nos ha tratado bien y lo que hace esa persona no habla de todos”, finalizó.

Estas declaraciones las brindó un día antes del juego ante la albiceleste, que se disputará mañana a las 15:00 horas de nuestro país.