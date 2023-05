CRÓNICA | Raí Villa salva a Xelajú y la serie queda abierta

EL PROGRESO. Los Pecho Amarillo no pudieron en casa y empataron 1-1 contra Xelajú.

Deportivo Guastatoya enfrentó a Xelajú este miércoles en el estadio David Cordón Hichos, como parte de la Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2023.

Los guastatoyanos fueron claros dominadores del encuentro, pero tuvieron una desconcentración y dejaron abierta la serie.

LAS ACCIONES

Guastatoya comenzó el partido presionando y llegando a la portería de Xelajú con jugadas de peligro, mientras que los Chivos apostaron desde el inicio con jugadas en contra golpe que pudieran aprovechar Manuel Morán y Darwin Lom.

Sin embargo, desde el minuto 15 Guastatoya atravesó sus mejores minutos y mantuvo encerrado a Xelajú en su área. El equipo contó con remates de Morán y Armas, pero ninguno de los dos terminó en el fondo de la portería.

La recompensa de esa presión llegó en el minuto 25 con un gran remate de Anderson Ortíz. El jugador marcó un golazo en el ángulo superior de José Calderón para el 1-0, y desató la emoción de los aficionados que se presentaron en el David Cordón Hichos .

Aunque los locales eran más dentro del terreno de juego, volvieron a tener una llegada al área rival con un cabezazo de Rubén Morales en el 40, que se fue por arriba del palo horizontal.

La visita por su parte contó con una jugada clara hasta el minuto 41, al ahogarle el grito de gol a Elmer Cardoza quien tuvo el empate antes de irse al descanso de la primera parte. Eso sí, antes de que llegara el pitazo final del primer tiempo, los locales respondieron rápidamente con un disparo de Jonatan Morán, quien intentó marcar sobre José Calderón, pero el panameño leyó bien la jugada y reaccionó a tiempo para evitar el segundo.

Para la parte complementaria los locales comenzaron buscando el segundo gol. El equipo de Guastatoya contó con ocasiones de Jonatan Morán y Jorge Vargas, pero ninguno de los dos las pudo aprovechar.

Aunque el ataque de Xelajú era prácticamente nulo, Darwin Lom terminó pidiendo su cambio por una molestia en el muslo posterior, poniendo en duda su participación para el juego de Vuelta el siguiente sábado.

No obstante a pesar de la baja de Lom, Xelajú logró encontrar el empate en el minuto 82. Raí Villa aprovechó un regalo de José Márquez quien no pudo recepcionar bien el balón en la entrada del área, y se lo dejó para que sacara un remate al segundo palo que no pudo tapar Adrián De Lemos para el 1-1.

Guastatoya intentó rescatar el resultado y tuvo el segundo en los pies de Carlos Fernández, pero el delantero no logró rematar a tiempo dentro del área y dejó escapar una clara ocasión. El árbitro dio tres minutos pero el marcador no se movió, y Xelajú sacó un buen resultado que podrá manejar en su casa el siguiente sábado a las 20:00 horas.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: