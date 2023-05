Busquets: Quería marcharme ganando títulos

ESPAÑA. El capitán del Barcelona habló tras coronarse como campeón de Liga.

El Barcelona se coronó el pasado domingo campeón de Liga, y su capitán Sergio Busquets, ha indicado que retirarse como campeón era uno de sus deseos.

“Quería marcharme ganando títulos. Uno importante como LaLiga. El de la regularidad. El que nos marcamos desde el principio. Estoy muy contento de irme así. He tenido mucho reconocimiento, he estado muchos años, he tenido récords y me alegra poder salir así», expresó el experimentado mediocampista en declaraciones a Marca.

El futbolista se retirará del Futbol Club Barcelona con 32 títulos, y se irá del equipo por la puerta grande al final de la temporada. El primer título de Liga que logró Busquets fue en la temporada 2008-2009, y la última será esta; la 2022-2023.