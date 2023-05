Javier Mascherano advierte a sus rivales del Mundial Sub-20

ARGENTINA – El técnico de la albiceleste no duda que se hará un buen torneo.

Javier Mascherano, técnico de la Selección Sub-20 de Argentina, charló previo al inicio de la Copa del Mundo, en el que se mostró positivo y con altas expectativas de lo que se pueda hacer en el torneo, dejando atrás el fracaso del premundial donde se había quedado fuera y lanzando una advertencia a sus rivales.

«Lo previo al Sudamericano nos jugó en contra. Que el campeonato terminara antes por el Mundial, tener que dar vacaciones a la mayoría de los chicos, en el medio el Mundial de Qatar, hizo que no tuviéramos la cantidad de partidos, el ritmo con el que pudimos llegar no fue el óptimo y eso lo sentimos bastante», dijo a ESPN sobre no clasificar al Mundial de manera directa

Acerca de tener la oportunidad de jugar la Copa del Mundo afirmó: «Llegar a una instancia como esta, que es un Mundial y las expectativas van a ser altas. Nosotros tenemos una idea que fue representada en varios campeonatos y qué mejor que representarla en una instancia como estar. Creo que los grandes equipos son eso: desarrollan y representan una idea en las grandes instancias».

«Nosotros tenemos una gran oportunidad, le dije a los chicos, el fútbol normalmente no te da oportunidades como esta. El destino nos puso en este lugar. Es una oportunidad que tenemos que aprovecharla y vivirla con mucha ilusión, que no tiene que ser una carga ni mucho menos”, agregó.

«Nuestro motor tiene que ser que jugamos en nuestro país, con nuestra gente, nuestra familia, amigos y que puedan disfrutar del talento de estos chicos», finalizó.

Los argentinos están en el Grupo A del torneo junto a Guatemala, Uzbekistán y Nueva Zelanda. El partido ante los chapines será el martes 23 de mayo a las 15:00 horas de nuestro país.