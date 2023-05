Guardiola se queja por tener menos descanso que el Real Madrid

INGLATERRA – El español lamentó que una actividad afectara el calendario de la Premier League.

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, no dudó en decir que un festival que se celebrará en la ciudad de Liverpool afectara el calendario de la Premier League y esto causó que su duelo ante el Everton fuera trasladado para el domingo, teniendo así un día menos de descanso que el Real Madrid, su rival de las semifinales de la Champions League.

“No lo entiendo (jugar el domingo y tener menos descanso), pero no quiero luchar más por eso. Tenemos que adaptarnos a ello. No importa, ya no lucho por los horarios”, fueron las palabras que dio el catalán.

“Al final no podemos jugar el sábado por Eurovisión o algo así en Liverpool, no hay suficientes cuerpos de seguridad para manejar dos eventos importantes, pero no quiero distraerme con el Real Madrid”, agregó.

El City jugará el domingo a las 7:00 horas versus Everton, rival con el que intentará seguir en la parte alta de la tabla.