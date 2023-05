Rotondi asegura que se siente motivado

GUATEMALA – El delantero argentino sigue con su racha goleadora.

Eduardo Matías Rotondi está teniendo un gran cierre en el Torneo Clausura 2023, después de un inicio irregular e incluso siendo suplente con Municipal, ahora todo ha cambiado, incluso ya ha marcado dos pókers en menos de un mes que lo tienen en el liderato de la tabla de goleo y esto acompañado de la buena racha de su equipo.

“Para un delantero hacer goles es lo más bonito que puede pasar ayudar al equipo de esa manera, venimos bien, en lo personal también, hacer cuatro goles me pone contento y ahora se viene la parte linda del torneo”, dijo Rotondi.

Acerca de su cambio comentó: “Fue un poco difícil fue el arranque del torneo, cuando fui titular fui expulsado, pasaron varias cosas que no me dejaban estar al 100%, pero cuando volví a hacer gol me motivé y ahora las cosas están saliendo, pero el objetivo es el campeonato”.

“Estoy Contento, porque no es común hacer cuatro goles, ya es mi segunda vez, pero estoy contento, espero continuar así”, agregó.

Por último, también habló de la racha de Municipal: “Venimos bien, el equipo ha venido en alza, luego del parón perdimos ante Mixco, pero las cosas cambiaron y venimos bien, se viene un cierre complicado, Iztapa está pelando el descenso, no nos podemos confiar y luego ni hablar del clásico”.