Coatepeque y Zacapa dominan la Primera

Terminada la Fase de Clasificación, Deportivo Coatepeque y Zacapa se consagraron como los ganadores de los grupos A y B, con mejor puntuación para los peteneros.

Ambos conjuntos sumaron 35 puntos al frente de sus sectores, lo que les dará cierta ventaja en la fase final por el tema de las localías.

Ambos quedaron clasificados directamente a los Cuartos de Final, en donde les harán compañía Suchitepéquez y San Benito.

Entre tanto, tras los resultados registrados en la Jornada 18 efectuada en simultáneo este domingo, los cruces en la etapa de Clasificación a Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera:

Juventud Pinulteca vs San Pedro

Aurora FC vs Marquense

Nueva Concepción vs Barberena

Quiché vs Universidad de San Carlos

Estas series comienzan el próximo miércoles y finalizarán el fin de semana. Los equipos citados primero cerrarán jugando como locales.

En el tema de los descensos directos, del Grupo A se fue el Puerto San José a la Primera División, mientras Chimaltenango lo hizo en el Grupo B. El repechaje para tener al tercer descendido a la Segunda se jugará entre Sanarate y San Juan.

Los resultados completos de la Jornada 18 y las tablas de posiciones puede verlas en los siguientes enlaces:

GRUPO «A» – RESULTADOS – POSICIONES

GRUPO «B» – RESULTADOS – POSICIONES