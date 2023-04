Carlo Ancelotti terminó molesto con sus jugadores

ESPAÑA – El italiano dio un llamado de atención publico a su plantilla.

El Real Madrid cayó ayer 4-2 en su visita al Girona en la actividad de la trigésima primera jornada de La Liga, resultado que causó el enojo del técnico Carlo Ancelotti que no dudó en decir que debe haber más compromiso en todas sus líneas, pero en especial en defensa.

«El compromiso defensivo de este equipo es importante para tener éxito. Si no lo tenemos tendremos dificultades para ganar y si lo tenemos ganaremos los partidos. Esa es la clave”, dijo en conferencia de prensa.

“Tenemos una calidad extraordinaria y debe ser ayudada por el compromiso defensivo que hoy no hemos tenido. No habíamos encajado ningún gol en seis de los siete últimos partidos y hoy encajamos cuatro. Si los jugadores no entienden esto se lo voy a repetir todos los días», agregó.

Sobre los fallos en el juego analizó: «Nuestro partido en defensa ha sido malo y esa ha sido la clave. Con balón lo hicimos bien, sobre todo al principio, pero no fuimos contundentes en los duelos, nos pillaron en dos contras y a partir de ahí, todo se volvió más difícil. Hoy el equipo no ha jugado. El nivel individual también estuvo por debajo de lo normal, pero no sólo de algunos, sino en general. Ha sido muy bajo”.

Los merengues volverán a la actividad el sábado 29 de abril, cuando reciba al Almería por la Fecha 32. Actualmente son segundos de la tabla con 65 puntos, a 11 del líder Barcelona que tiene un partido pendiente.