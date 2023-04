Caicedo espera seguir anotando con Malacateco

SAN MARCOS – El colombiano colaboró en el triunfo de los toros.

Brandon Caicedo sumó otro doblete en el futbol de Guatemala, luego de ayudar en la victoria de 3-0 de Malacateco ante Xinabajul – Huehue, con lo que se siente más en confianza de cara a lo que viene y también en las aspiraciones del equipo de clasificar.

“Poco a poco se están dando los goles, se está trabajando para eso y poco a poco espero continuar así para seguir ayudando al equipo a conseguir los puntos”, dijo Caicedo.

“Gracias a Dios conseguí las anotaciones, todo es perfecto cuando se da gol y un triunfo, se lo dedico a mi familia, todo se da en el tiempo adecuado, estoy contento porque se lograron los tres puntos”, agregó.

Acerca de sus expectativas en el torneo comentó: “Solo nos queda continuar, en lo que a mi respecta puedo ofrecer mis goles y trabajo, el técnico me ha dado confianza, en los entrenos me ha dado ejercicios nuevos y lo he hecho bien.

El colombiano llegó a cuatro goles en el Torneo Clausura 2023, los cuales ha conseguido en 17 partidos y en 1,458 minutos.