Concluyeron preparación

El equipo de San Pedro FC, representante de Sololá en la Liga Segunda División, concluyó su preparación este día en las instalaciones del Estadio Bella Vista.

Este será el escenario en el que jugarán en condición de local el próximo domingo ante Juventud Copalera, partido de ida por los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023.

Para el técnico nacional Otto Rodríguez la clave de la serie será hacer valer la localia, en la que buscarán la contundencia para manejar el encuentro de vuelta con la mayor ventaja posible.

“Para el partido del domingo cuento con equipo completo, ya que no hay jugadores lesionados ni suspendidos, sin embargo aun no contaremos con Richard Farfán que está en recuperación medica” dijo a Guatefutbol.com el experimentado estratega nacional. San Pedro FC Vs. Juventud Copalera se verán las caras el domingo 23 de abril a las 12:00 horas en la cancha del Estadio Bella Vista de San Pedro La Laguna, Sololá.