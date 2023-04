Villatoro lamentó que Xelajú siga fallando en la definición

QUETZALTENANGO – Los chivos volvieron a tropezar en condición de local.

Xelajú MC empató ayer 1-1 ante Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco, resultado que lo mantiene en el primer lugar, pero con un partido más arriesga con descender puestos. Amarini Villatoro lamentó este resultado negativo, dio los aspectos que le faltó a su equipo y nuevamente confirmó que uno de esos es la poca eficacia de cara al marco rival.

“Fue un partido intenso, corrido, ante un equipo que se está jugando la clasificación, que vino a hacer su partido, muy inteligente, habíamos hecho lo más difícil que fue abrir el marcador, pero lamentablemente una falta de sincronización provocó llegadas de ellos y consiguieron el empate”, dijo.

“Lo intentamos, a veces de manera equivocada y también nos faltó eficiencia en las jugadas que se crearon, pero ellos vinieron a negociar el empate, hicieron su juego y nosotros no pudimos conseguir el segundo gol”, agregó.

Sobre las fallas de los chivos analizó: “Por momentos no fuimos efectivos, nos faltó asociación, en el juego interior, cuando hubo ocasiones no definimos de buena manera, lo poco que creamos ellos nos cortaron con faltas y no fuimos eficaces en la pelota parada, pudimos tomar mejores decisiones y cuando ganamos línea de fondo tampoco encontramos un receptor para terminar las jugadas”.

“No le puedo decir a los jugadores que no corrieron y que no metieron, sería injusto, pero faltó un poco más de lectura de juego y efectividad. Lamentablemente se generó, pero no somos contundentes y es algo que nos ha afectado en jornadas anteriores, eso causa que tengamos muchos empates”, finalizó.

Los Súper Chivos sumaron su quinto empate de local y tiene la misma cantidad de triunfos, el único aspecto positivo es que aún no sabe que es perder en su estadio.