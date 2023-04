Todos los detalles del sorteo de la Copa Oro

ESTADOS UNIDOS – La azul y blanco conocerá a sus rivales de la competición.

Hoy a las 13:00 horas de Guatemala, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 de la Concacaf, que se disputará en Estados Unidos y Canadá. La Selección Nacional será parte de la competición y estará pendiente de lo que suceda en la ceremonia.

PROCEDIMIENTOS PARA EL SORTEO DE LOS PRELIMS COPA ORO 2023

El sorteo de los Prelims se llevará a cabo con un bombo.

Con base en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf del 31 de marzo de 2023, los equipos que participan en los Prelims estarán sembrados en un enfrentamiento de la ronda uno o en el bombo 1, de la siguiente manera (en orden de ranking):

Enfrentamiento de la Ronda Uno (seis equipos mejor clasificados): Trinidad y Tobago, Martinica, Curazao, Guayana Francesa, Surinam y Guyana

Bombo 1 (Seis equipos peor clasificados): Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Puerto Rico y Sint Maarten.

De acuerdo con el reglamento que rige el sorteo, los seis equipos mejor clasificados estarán preasignados a un enfrentamiento de la Ronda Uno de la siguiente manera:

Enfrentamiento 1: Trinidad y Tobago

Enfrentamiento 2: Martinica

Enfrentamiento 3: Curazao

Enfrentamiento 4: Guayana Francesa

Enfrentamiento 5: Surinam

Enfrentamiento 6: Guyana

Los equipos en el Bombo 1 serán sorteados uno por uno y colocados en orden secuencial en los enfrentamientos 1-6. Una vez que a todos los equipos se les haya asignado un enfrentamiento de la Ronda Uno, concluirá el sorteo de los Prelims.

Los enfrentamientos para la segunda ronda han sido predeterminados y serán los siguientes:

Enfrentamiento 7: Ganador Enfrentamiento 1 vs Ganador Enfrentamiento 6

Enfrentamiento 8: Ganador Enfrentamiento 2 vs Ganador Enfrentamiento 5

Enfrentamiento 9: Ganador Enfrentamiento 3 vs Ganador Enfrentamiento 4

Los tres ganadores de la Ronda Dos avanzarán a la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

PROCEDIMIENTOS SORTEO FASE DE GRUPOS COPA ORO 2023

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 se llevará a cabo con ocho bombos.

Los bombos 1 a 4 contendrán las esferas con los nombres de los equipos participantes y los bombos 5 a 8 contendrán las esferas de los grupos A, B, C y D.

Con base en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf del 31 de marzo de 2023, los 12 equipos de Concacaf que aseguraron un lugar directo en la Fase de Grupos del torneo han sido divididos en los Bombos 1-3, de la siguiente manera (en orden de ranking):

Bombo 1 (Cuatro equipos mejor clasificados): México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.

Bombo 2 (Siguientes cuatro equipos mejor clasificados): Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala.

Bombo 3 (Cuatro equipos peor clasificados): Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua

Los otros cuatro participantes de la fase de grupos, incluyendo a los tres ganadores de los Prelims, estarán en el bombo 4, de la siguiente manera:

Bombo 4: Catar, Ganador Prelims 7, Ganador Prelims 8 y Ganador Prelims 9

Además, de acuerdo con el reglamento que rigen el sorteo, cada uno de los equipos del Bombo 1 estará preasignado a un grupo de la siguiente manera:

Grupo A: Estados Unidos (vigentes campeones)

Grupo B: México (equipo mejor clasificado)

Grupo C: Costa Rica (siguiente equipo mejor clasificado)

Grupo D: Canadá (siguiente equipo mejor clasificado)

El sorteo de la fase de grupos comenzará colocando a los equipos cabeza de serie del Bombo 1 en sus grupos preasignados, utilizando las esferas de grupo preasignadas del Bombo 5.

El sorteo continuará con las esferas del bombo 2 y determinando el grupo de cada equipo con una esfera del bombo 6. Se repetirá el mismo procedimiento para todas las esferas de los bombos 3 y 4, utilizando las esferas de grupo de los bombos 7 y 8, respectivamente.