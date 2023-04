Se jugarán partidos reprogramados

La Liga Tercera División dio a conocer que mañana 12 de abril se jugarán los partidos pendientes que habían sido reprogramados.

El encuentro Cuyotenango FC Vs. Club Deportivo Patulul no se jugó en la fecha oficialmente establecida debido al trágico fallecimiento del presidente del cuadro de los Coyotes, Señor Edwin Giovanni González, mientras que el otro encuentro reprogramado lo disputarán Unipro de Guatemala Vs. Futeca FC, quienes solicitaron la reprogramación de mutuo acuerdo.

Los dos encuentros pertenecen a la jornada 3 de la segunda vuelta del Torneo Clausura 2023 de la Liga Tercera División.

Jornada 3, Segunda Vuelta

12/04/2023

Unipro de Guatemala Vs. Futeca FC, 11:00 horas, Estadio Cementos Progreso.

FCA Cuyotenango Vs. Club Deportivo Patulul, 15:00 horas, Estadio los Coyotes de Cuyotenango.