Espinoza nunca olvidará el gol que hizo ante Malacateco

GUATEMALTECO – El colombiano colaboró en el triunfo de los chicharroneros.

Deportivo Mixco salió de la zona del descenso luego de la victoria del sábado de 1-0 ante Malacateco, resultado que se logró gracias a un tanto de Eliecer Espinoza que en los últimos minutos apareció para conseguir los tres puntos.

“Salimos de la zona del descenso, estoy contento y motivado, agradecido con Dios por este gol que se consiguió para lograr la victoria ante nuestra gente”, fueron las palabras del sudamericano.

“Venía de varios partidos sin jugar, decisiones del cuerpo técnico, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad el sábado y logré responder con un gol que es importante para todos”, agregó.

Acerca de sus sensaciones y de volver a jugar opinó: “Fue una locura, es un gol inolvidable, se lo dedicó a toda la afición de Mixco, ahora hay que pensar en lo que viene, toca un juego de visita y ahora toca pensar en buscar los puntos”.

“Fue un comienzo difícil para todos, para mí también porque me lesioné de la rodilla, no había tenido ritmo, poco a poco lo he venido recuperando y sumando minutos”, finalizó.

Espinoza marcó su primer gol con el equipo, fue uno de los refuerzos para el Clausura 2023, pero apenas había sido parte de 10 juegos y suma 249 minutos.