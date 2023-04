Ronald Gómez lamenta que Santa Lucía cometa tantos errores

ESCUINTLA – El tico se mostró molesto por las fallas que ha tenido el plantel.

Ronald Gómez fue crítico con sus futbolistas, luego que Santa Lucía Cotzumalguapa perdiera el partido del miércoles ante Cobán, esto porque se siguen cometiendo los mismos errores que las jornadas anteriores y en especial por la falta de contundencia de cara al marco contrario.

“Estoy triste, cuando vas a Cobán y haces un partido en el que prácticamente fuiste superior, creamos oportunidades y se regala el resultado con un error así, causa tristeza, así como fallar opciones solos frente a la portería”, dijo Gómez.

“Si no concretas no vas a ganar nunca, Cobán aprovechó nuestro error en defensa, luego fuimos nosotros los que hicimos el gasto, pero no se puede fallar tanto”, agregó.

Los lucianos están condenados al descenso, pero matemáticamente aún pueden salvarse y mañana cuando reciban a Malacateco buscarán